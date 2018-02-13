الحارس المصاب: لا أعرف الأسباب التي دفعت زميلي للاعتداء علي

نايف السالم(صدى):

أكد حارس مدرسة 106 للبنات بجدة، عطية الحارثي، والذي أصيب بطلق ناري الأحد، أنه لا يعرف السبب الذي دفع حارس المدرسة المجاورة لإطلاق النار عليه.

ونفى الحارثي وجود أية خلافات سابقة بينه وبين زميله المعتدي عليه، قائلا :” لا اعرف الأسباب التي دفعت زميلي للاعتداء علي “.

وأشار إلى أنه أجريت له عملية جراحية في الفخذ موضع الإصابة ويتمتع حاليا بصحة جيدة ويتلقى رعاية ممتازة.

كانت شرطة منطقة مكة المكرمة، قامت بتوقيف حارس المدرسة الذي قام بإطلاق النيران على زميله ، بعدما سلم نفسه للدوريات الأمنية، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة.