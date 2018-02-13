مانشستر سيتي في الصدارة.. ترتيب الدورى الإنجليزى والهدافين بعد نهاية الجولة 27

نواف السالم(صدى):

أسدل الستار على مباريات الجولة 27 من مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز، وواصل مانشستر سيتى تربعه على صدارة الترتيب، بعدما حقق فوزاً كاسحاً على ليستر سيتى بنتيحة 5 / 1، ووسع الفارق بينه وبين ملاحقه مانشستر يونايتد إلى 16 نقطة، بعد هزيمة الأخير أمام نيوكاسل 0 / 1.

توتنهام 1 × 0 أرسنال

السبيرز فاز على غريمه الجانرز فى ديربى شمال لندن، بهدف سجله هارى كين، ليرفع توتنهام رصيده إلى 52 نقطة بالمركز الخامس، ويتوقف أرسنال عند 45 نقطة، بالمركز السادس.

مانشستر سيتى 5 × 1 ليستر سيتى

فى مباراة شهدت تألقاً مذهلاً للنجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو الذى سجل 4 أهداف “سوبر هاتريك” فاز السيتى على الثعالب 5 / 1 ليواصل التربع على صدارة الترتيب بـ 72 نقطة.

نيوكاسل 1 × 0 مانشستر يونايتد

يونايتد سقط أمام نيوكاسل بهدف سجله مات ريتشى، ليتجمد رصيده عند 56 نقطة فى المركز الثانى، ويتسع الفارق بينه وبين السيتى إلى 16 نقطة، بينما كان الفوز غالياً للمكافايز، لأنه رفع رصيده إلى 28 نقطة، فى المركز الـ 13.

ساوثهامبتون 0 × 2 ليفربول

ليفربول نجح فى تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على القديسين، بفضل تألق نجميه محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، الذين سجل كلا منهما هدفاً وصنع آخر، ليرفع الريدز رصيده لـ 54 نقطة، فى المركز الثالث.

تشيلسى 3 × 0 وست بروميتش

الجولة اختتمت بفوز كبير لتشيلسى على وست بروميتش بثلاثية نظيفة، ليحافظ البلوز على المركز الرابع بـ 53 نقطة، بينما توقف رصيد أحمد حجازى ورفاقه فى بروميتش عند 20 نقطة، بالمركز الأخير.