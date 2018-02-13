استخدام ” الماوس ” لفترات طويلة يعرض يدك للخطر

متابعات(صدى):

عادة ما يستخدم أشخاص كثيرون أجهزة الكمبيوتر بشكل يومي، فأصبح شيء أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في بعض الوظائف ،وبالتالي يستخدم هؤلاء الأشخاص ” الماوس ” كثيرًا ، وسنجد غالبيتهم يعانون من آلام في اليد.

ويعاني هؤلاء الأشخاص من آلام أيديهم لكن دون معرفة السبب الواضح للألم، ولا يخطر على باله أن استخدام الماوس قد يكون هو السبب الرئيسي لألم اليد والمفصل، وإهمال العلاج قد يحدث مضاعفات ويسبب ألما في كامل الذراع.

وبهذا الصدد أكد الأطباء أن كثرة استخدام الماوس تسبب بعض التأثيرات على اليد و مفصل الرسغ الذي يسبب ألما شديدا للشخص، منها حدوث أعراض اختناق في العصب الأوسط أو العصب الزندي التي ينتج عنها تنميل في الأصابع.

وأشار الأطباء أيضًا إلى أنه قد ينتج خشونة في بعض العظام بمفصل الرسغ.

وينصح الأطباء بضرورة تحريك اليدين كل 10 دقائق على الأقل عند استخدام جهاز الكمبيوتر، مع وضع أداة طرية أسفل اليد.