المملكة تحتل المرتبة الثالثة من بين الدول الداعمة لمساجد فرنسا

علي القحطاني (صدى):

أوضح تقرير فرنسي، أمس الأثنين، قيمة المخصصات التي تدفعها الدول العربية للمساجد في فرنسا.

وأظهرت الأرقام الرسمية، أن المغرب يحتل صدارة البلدان الداعمة لمساجد فرنسا، حيث بلغت المخصصات السنوية لبنائها أو صيانتها 6 مليون يورو عام 2016م.

وفي المرتبة الثانية جاءت الجزائر بتقديمها 2 مليون يورو للمسجد الكبير في باريس عام 2016، أما المملكة فجاءت في المركز الثالث بتقديمها ما بين عامي 2011 و2016 مبلغ 3.8 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا للنتائج التي توصل إليها وفد مجلس الشيوخ حول الإسلام في فرنسا عام 2016، والأرقام الصادرة من وزارة الداخلية، فإن تمويل المساجد فرنسا ليس بالكامل يتم من قبل الدول الأجنبية.

وأعلن تلفزيون ” فرانس إنفو” أن المسجد الكبير في باريس يتلقى مساعدة من الجزائر منذ عام 1982، أما بالنسبة للمغرب، فإن البلاد تقدم مساعدات لمساجد إيفري، مانت-لا-جولي، سانت إتيان وستراسبورج، أما بالنسبة للمملكة، فقد قدمت مساعدات لـ8 مساجد فرنسية، خاصة في منطقة باريس.

يأتي ذلك على خلفية تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، حول الحاجة إلى إعادة تنظيم المؤسسات الإسلامية بالبلاد ووقف تمويل الخارج.