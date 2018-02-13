أطباء يوضحون أسباب مرض ” الخوف الليلي “

متابعات(صدى):

يخشى بعض الأشخاص الليل ، ويشعرون بالتوتر الشديد كلما أقبل الليل وساد الظلام، وعادة يرجع ذلك لأنه يرمز لهم بالشعور بعدم الأمان.

وتصل بعض الحالات للقلق الشديد والبكاء أحيانا أو الإحساس باضطرابات في ضربات القلب، وتلك الأعراض تكشف عن الإصابة بمرض الخوف الليلي.

وأوضح أطباء نفسيون أن السبب الرئيس وراء هذا المرض هو استخدام الوالدين أساليب خاطئة في التربية مثل العنف ،والإهانة ،والتخويف من أشخاص خرافية مجهولة تظهر بالليل.

حيث القصص الخرافية التي تقصها الأمهات على الأطفال قبل النوم لترهيبهم، مما جعل الطفل يخشى الليل ويمتد خوفه حتى بلوغ سن الشباب.

ومن الأعراض التي تظهر على المريض : القلق ،والتوتر ،وزيادة ضربات القلب وجفاف اللسان وغيرها من الأعراض التى تسبب الإصابة ببعض الأمراض مثل القولون العصبي، قرحة المعدة، أزمة الربو، ارتفاع ضغط الدم.

وأشار الأطباء أن العلاج من هذا المرض يعتمد على عقد جلسات علاج نفسي معرفي يتم من خلاله تدريب المريض على التغلب من الخوف من الليل وتدريبه على مواجهته.