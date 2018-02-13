كندا تطالب بتوضيح حول وفاة ” سيد إمامي ” في سجون إيران

أوتاوا(صدى):

طالبت الحكومة الكندية ، الأثنين ،إيران بتقديم توضيحات حول وفاة الجامعي والناشط البيئي الإيرانى-الكندي سيد إمامي، فى أحد السجون الإيرانية بعد أقل من شهر من توقيفه.

وأكد وزير الدولة الكندي للشؤون الخارجية عمر الغبرا ،أن كندا قلقة بشأن ملابسات وفاة سيد إمامي ،قائلا : ” نطلب من السلطات الإيرانية تقديم أجوبة “.

كان نجل الأكاديمي والناشط البيئي الإيراني ” كاووس سيد إمامي ” أعلن أن والده توفي في محبسه، في ظروف غامضة.

وأوضح أن أباه اعتقل في 24 يناير، وإنه تم إبلاغ أمه بوفاة إمامي فى التاسع من فبراير، قائلا : ” أنباء وفاة والدي يستحيل تفهمها، مازلت لا أصدق ذلك “.

وأشار إلى أن السلطات قالت إن أباه انتحر، ولم يرد على طلبات للإدلاء بمزيد من التفاصيل.