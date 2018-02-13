مكتب الآثار اليمني يوضح حقيقة العثور على كنز أثري في تعز

فهمي محمد(صدى):

أكد مدير عام مكتب الآثار بمحافظة تعز اليمنية عبدالقدوس على محمد، أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول العثور على كنز أثري فى المنطقة ، لا أساس له من الصحة.

كان محافظ تعز الدكتور أمين محمود، أرسل فريقًا متخصصًا من مكتب الآثار إلى المنطقة والذي توصل إلى أنه لا صحة لما تم تداوله من العثور على كنز أثري.

وبحسب الوكالة اليمنية، فإن الإخصائيين عثروا في وقت سابق، على عملات معدنية تعود لحقب تاريخية قديمة وهو ما أثار الشكوك لدى الأهالي بوجود كنز.