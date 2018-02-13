أسطورة أرسنال تييري هنري يتمنى تتويج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

أعرب تييرى هنري أحد أساطير الكرة الفرنسية ونادي أرسنال الإنجليزي، عن أمله في تتويج النجم المصري محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول بجائزة هداف النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز ” البريميرليج “، مؤكداً أن حصول اللاعب المصرى على تلك الجائزة سيكون عن جدارة وإستحقاق.

وقال تييرى هنرى فى تصريحات لصحيفة “ميرور” الانجليزية، ” الصراع على الفوز بجائزة هداف الدورى الإنجليزى محتدم بين محمد صلاح وهارى كين، أتمنى أن يفوز صلاح بتلك الجائزة سيكون أمراً رائعاً إذا حدث ذلك”.

أضاف أسطورة أرسنال، ” أعتقد أنه لا يوجد لاعب ظهر بتلك المستويات الرائعة فى موسمه الأول مع ناديه مثلما فعل محمد صلاح مع ليفربول، أعشق طريقة لعب الفرعون المصرى خاصة عندما يركض خلف المدافعين، فوز هارى كين بلقب الهداف للموسم الثالث على التوالى سيكون أمراً رائعاً أيضاً، لكن فوز محمد صلاح بتلك الجائزة يحمل نكهة مختلفة “.

تابع، ” هناك من يتحدث بأن ما فعله محمد صلاح ليس إعجازاً، لاسيما وأنه هذا الموسم ليس الأول بالنسبة له فى الدورى الانجليزى، بعدما سبق وأن إرتدى قميص تشيلسى، لكن علينا أن نعترف بأن محمد صلاح يلعب حالياً بإنتظام “.

وسجل محمد صلاح هدفاً وصنع آخر سجله فيرمينو فى فوز ليفربول على ساوثهامبتون بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب “سانت ميريز”، ضمن منافسات الجولة الـ 27، ليرفع ” الفرعون المصرى ” رصيده من الأهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى برصيد 22 هدفاً، ليحتل المركز الثانى فى قائمة الهدافين خلف هارى كين لاعب توتنهام بـ23 هدفاً.