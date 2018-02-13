تشكيل متوقع الهلال والعين الاماراتي

نواف السالم(صدى):

يخوض اللاعب المصري حسين الشحات، مواجهة من العيار الثقيل مع العين الإماراتى، عندما يحل فريقه ضيفاً على الهلال السعودى، فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة السعودية ” الرياض ” ، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا.

وكشفت صحيفة ” الامارات اليوم “، عن التشكيلة الأساسية المتوقعة لناديا العين الاماراتي والهلال السعودي فى مباراة اليوم التى ستقام بملعب “جامعة الملك سعود “، وسط مدرجات “كاملة العدد”.

تشكيل العين الاماراتى ضم كلاً من، الحارس خالد عيسى، وفى خط الدفاع: محمد أحمد، إسماعيل أحمد، مهند العنزي، تسوكاسا شيوتاني، وفى خط الوسط ريان يسلم، أحمد برمان، عامر عبدالرحمن، كايو لوكاس، وفى خط الهجوم، حسين الشحات، ماركوس بيرج.

أما تشكيل الهلال السعودى فضم كلاً من، الحارس عبدالله المعيوف، وفى خط الدفاع: ياسر الشهراني، أسامة هوساوي، محمد جحفلي، محمد البريك، وفى خط الوسط: أشرف بن شرقي، عبدالله عطيف، محمد كنو، نيكولاس ميليسي، وفى خط الهجوم، ايزكويل سيروتي، جيلمين ريفاس.

وأوقعت قرعة دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا فريق العين الإماراتى فى المجموعة الرابعة، بجانب أندية الهلال السعودى والريان القطرى واستقلال طهران الإيرانى.