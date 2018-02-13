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توقيع اتفاقية لتأسيس 30 صالة عرض سينمائي بالمملكة

توقيع اتفاقية لتأسيس 30 صالة عرض سينمائي بالمملكة
حمود العنزي (صدى):

بعد أكثر من 30 عاما من غياب السينما وصالاتها عن المملكة، قامت مجموعة عبد المحسن الحكير بتوقيع اتفاقية مع الشركة الدولية ” Vue International ” ،لتأسيس وإنشاء 30 صالة عرض سينمائي في المملكة.

ومن المقرر أن تتعاون Vue مع مجموعة الحكير ، والتي تدير عددًا من أبرز المجمعات التجارية والمنتجعات والفنادق في المملكة ، لإدارة دور العرض.

وتمتلك Vue العديد من صالات العرض السينمائي حول العالم ، ومن أبرزها سلسلة صالات فخمة على أعلى مستوى من الجودة في بريطانيا.


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