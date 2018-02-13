” إحباط تحوَّل إلى إرادة “.. مبادرة سعودية لتعليم الإنجليزية حققت المعادلة الصعبة

علي القحطاني (صدى):

أطلق عدد من الشباب السعوديين مبادرة “English Mastery” لتعليم اللغة الإنجليزية عبر المنصات الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي

ومن أعضاء الفريق “عبدالمحسن السليمان، مهرة الصيعري، خلود بنت صديق، محمد اليماني، ونادية الشهراني”، وهم متطوعون بالكامل، الذين أخذوا على عاتقهم تطوير مهارات اللغة الإنجليزية لآلاف الشباب الذين يبحثون عن فرصة وظيفية أو دراسية قد تكون تأشيرة الحصول عليها عبر إتقان هذه اللغة.

جاء ذلك عقب إصابتهم بالإحباط في البداية لتجاهل بعض الجهات لهم، ونقص الدعم المادي والإعلامي، لكن في النهاية انتصرت إرادتهم، ورغبتهم الكبيرة في تحمل المسؤولية، وخدمة المجتمع وأبنائه.