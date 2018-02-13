الاستخبارات العراقية تضبط آثار بـ10 مليون دولار

بغداد(صدى):

كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ، الأثنين، عن ضبط آثار قيمتها 10 مليون دولار عائدة للعهد السومري ومسلة حمورابي بالموصل.

وأوضحت المديرية أنها تمكنت من الايقاع بعصابة تهريب آثار في منطقة حي الكرامة ايسر الموصل، مكونة من 6 أشخاص ، مشيرة إلى أنه تم ضبط عدد من قطع الآثار النفيسة بحوزتهم تعود لما قبل التاريخ.

كانت الآثار العراقية تعرضت لأوسع عملية سرقة عام 2003 م، ما أدى إلى اختفاء آلاف القطع من المتحف الوطني بالعاصمة بغداد ومن مواقع أخرى، واستعاد العراق نحو 1046 قطعة أثرية من الولايات المتحدة كانت ضمن قطع كثيرة هربت فى أوقات مختلفة.