بالفيديو..فرنسي مهووس بالثقافة السعودية يعبر عن حبه للمملكة

علي القحطاني (صدى):

أعرب شاب فرنسي يدعى ” ويليام بوي ” عن هوسه بالثقافة السعودية، وعن حبه للمملكة ،مرتدياً الزي السعودي ومتحدثًا باللغة العربية.

وأعلن الشاب أنه قام بأداء فريضة الحج من قبل ، وأدى العمرة من أجل والدته عام 2014م ، موضحاً أن آخر زيارة له للمملكة كانت عام2017م، قائلا : ” اذا لم توجد السعودية أنا أصبح غير موجود “.

وأوضح ويليام أن اليوم الوطني للملكة يوافق يوم ميلاده، وحول انتماءه الرياضي ، قال أنه يحب الهلال ويشجع النصر.