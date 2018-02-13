بالفيديو..فرنسي مهووس بالثقافة السعودية يعبر عن حبه للمملكة
أعرب شاب فرنسي يدعى ” ويليام بوي ” عن هوسه بالثقافة السعودية، وعن حبه للمملكة ،مرتدياً الزي السعودي ومتحدثًا باللغة العربية.
وأعلن الشاب أنه قام بأداء فريضة الحج من قبل ، وأدى العمرة من أجل والدته عام 2014م ، موضحاً أن آخر زيارة له للمملكة كانت عام2017م، قائلا : ” اذا لم توجد السعودية أنا أصبح غير موجود “.
وأوضح ويليام أن اليوم الوطني للملكة يوافق يوم ميلاده، وحول انتماءه الرياضي ، قال أنه يحب الهلال ويشجع النصر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26757 ] نشر منذ 35 دقيقة
يبي الجنسية
بس بأسلوب حلو😉
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗