بالصور..متطوعين يحولون المستهلكات اليومية لأعمال فنية بـ ” ملهمتي “

أبها(صدى):

تتواصل الإنجازات والإبداعات الفنية، التي ينفذها الفنانين التشكيلين المتطوعين بمشروع ” ملهمتي ” في مدينة أبها.

ويقوم الفنانين بتحويل المستهلكات اليومية إلى أعمال فنية رائعة بالمشروع الذي يحتل مساحة كبيرة خصصتها أمانة عسير بإحدى الحدائق العامة.

وتم إنجاز نحو 100 عمل من مختلف أشكال الفنون المرئية والصوتية منها، التي اعتمدت بشكل كامل على إعادة تدوير المستهلكات.

ويسعى المشروع إلى تقديم رسالة فنية للمجتمع، للحفاظ على البيئة عن طريق إعادة تحويل الأشياء المستهلكة لفن جميل جذاب.