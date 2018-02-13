الهلال الأحمر يرفع أقصى الاستعدادات للتقلبات المناخية

حمود العنزي (صدى):

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، أهبة الاستعداد والجاهزية داخل المدينة والمحافظات التابعة لها؛ وذلك بالتزامن مع التحذيرات الصادرة بخصوص التغييرات المناخية التي ستشهدها المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي إنه في حالة الاحتياج أو زيادة الحالات عن المعدل الطبيعي اليومي للحالات، وحدوث أي طارئ – لا قدر الله – سيتم على الفور بدء العمل بخطة الطوارئ، وإشعار جميع الموظفين بذلك، واستدعاؤهم، وتشغيل مركز الإسناد والدعم بالطاقة القصوى.

وتابع السهلي: تماشيًا مع هذه التحذيرات تدعو هيئة الهلال الأحمر السعودي جميع سالكي الطرق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر مع حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، سواء في الحالات المطرية أو الرياح المحملة بالأتربة والرمال التي تحد من مستوى الرؤية، وما يسببه إثارة الغبار من مخاطر لمرضى الربو والأمراض الصدرية.. مع التأكيد أن استخدام الكمامات ذو أهمية في المساعدة في تقليل تلك المخاطر.