يعقوب الصراف: لبنان قادرة على تحقيق وحدة المشرق وتحرير فلسطين

بيروت(صدى):

أكد وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف، على تحقيق لبنان انجاز كبير في الوصول إلى الديمقراطية، لافتا إلى أن الحدود الفلسطينية والسورية واللبنانية معترف بها منذ تاريخ طويل، وأن لبنان لديه القدرة على تحقيق وحدة المشرق وتحرير فلسطين.

وقال الصراف في حواره بقناة ON Live، إن الحدود اللبنانية محدودة منذ عام 1917 م، ومعترف بها وقفا للمعاهدات الدولية، مضيفًا : ” لن ترضى لبنان ببناء الجدار الإسرائيلي على الحدود داخل الأراضي اللبنانية، وإسرائيل لم تتعد على الأراضي اللبنانية وما يحدث حاليا مجرد استفزازات فقط و لم يتم إعتداء مسلح على إسرائيل عبر الحدود الجنوبية منذ 12 عام، وإسرائيل لديها رغبة دائمة فى الاستيلاء على الموارد اللبنانية “.

وشدد على أن لبنان لن ترضى أن تتحول القدس عاصمة للكيان ” الغاصب ” للأرض والتاريخ، مشيرا إلى أن جميع أطياف الشعب تدعم استقرار كافة المؤسسات فى لبنان، وكل حروب المنطقة العربية استفادت منها إسرائيل.