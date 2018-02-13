وزير الإعلام يتواصل مع محمد الرشيد للاستفادة من خبراته الإعلامية

عادل الحربي (صدى):

تواصل وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد أمس (الإثنين) مع الإعلامي محمد الرشيد، وذلك بعد تداول صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعمل في حراج بن قاسم بجنوب الرياض.

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أنه سيتم الاستفادة من الخبرات الإعلامية لـ محمد الرشيد، نظير ما قدمه في المجال الإعلامي، والذي برز بشكل كبير خلال فترة السبعينيات والثمانينيات.

وكان الرشيد إذاعياً بارزاً خلال فترة عمله في الإذاعة، وقدم برنامج “استوديو رقم 1” الخاص بتقديم المواهب وبرنامج “ونة قلب”، كما التحق بعدها للعمل في التلفزيون السعودي حينما كان يبث باللونين الأبيض والأسود، وقدم على شاشته نشرة أخبار المساء وبرنامج “عالم الرياضة والشباب”.