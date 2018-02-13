بالفيديو.. عيد الثقيل: نادي الرياض يستحق الوقوف بجانبه

نواف السالم(صدى):

دعم المحلل الرياضي مدير تحرير قسم الرياضة بجريدة الاقتصادية عيد الثقيل نادي الشباب، مؤكدا على ضرورة الوقوف بجانبه لأنه يستحق .

وقال المحلل الرياضي مدير تحرير قسم الرياضة بجريدة الاقتصادية عيد الثقيل إن نادي الرياض اسم كبير حقق الكثير من الكؤوس وقدم عدد كبير من نجوم كبار للمنتخب.

وأضاف الثقيل، خلال لقائه ببرنامج ” برنامج كورة ” أن نادي الرياض يستحق الوقوف بجانبه، متمنيا عودته للتألق.

#عيد_الثقيل:

نادي #الرياض اسم كبير حقق الكثير من الكؤوس وقدم نجوم كبار للمنتخب ، نادي يستحق الوقوف بجانبه ونتمنى عودته للتألق#كورة_روتانا pic.twitter.com/xXFzZTzOhw