بالفيديو.. حاتم خيمي يتوقع فوز نادي الهلال على ” العين”

ماجد محمد(صدى):

علق حاتم خيمي المحلل الرياضة على مستوى وأداء كلا من مختار فلاتة ومهند عسيري، كما توقع فوز نادي الهلال.

قال حاتم خيمي المحلل الرياضي ولاعب نادي الوحدة السعودي السابق إن مختار فلاتة عكس مهند عسيري، فلابد أن يلعب أكثر من مباراة وسيكون هداف الفريق.

وأضاف خيمي، خلال برنامج “برنامج كورة” أن نادي الهلال سيفوز على نادي العين لأن نادي العين يقوم بفتح الملعب.