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    فبراير

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  3. ماذا سيحدث إذا وضعت سماعة الأذن إلى الأبد؟

ماذا سيحدث إذا وضعت سماعة الأذن إلى الأبد؟




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