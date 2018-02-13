” الديلي ميل ” توضح تفاصيل استجواب الجيش السوري الحر لطفل داعشي

دمشق(صدى):

ألقي بعض الجنود القبض على طفل كان يقاتل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي لمدة عامين.

ونشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية، فيديو ظهر فيه طفل يرتدي ملابس عسكرية مقيد ويداه خلف ظهره يستجوبه أحد الأشخاص.

وظهر في الفيديو ، شخصًا يحاول أن يعرف آخر مكان كان الطفل يقاتل فيه بصحبة التنظيم ، وأثناء الحديث اقترب أحد الأفراد التابعين لهذا التنظيم، وشد أجزاء السلاح وسمع الطفل الصوت، فنظر للخلف، متسائلا عما إذا كانوا ينوون قتله، فأجابه الذي يستجوبه بالنفي ” لا ماراح يقتلك “.

ووفقًا للصحيفة فإن هؤلاء المقاتلين تابعين للجيش السوري الحر.