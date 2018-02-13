الإطاحة بعصابة تورطت في سرقة بطاقات شحن بقيمة 80 ألف ريال

نايف السالم(صدى):

أطاحت شرطة مكة المكرمة بعصابة من 3 وافدين باكستانيين؛ قاموا بسرقة محل لبيع بطاقات شحن للاتصالات، بلغت قيمتها أكثر من 80 ألف ريال.

كانت دوريات الأمن تلقت بلاغًا، من صاحب المحل المسروق، وعلى الفور شكلت الدوريات السرية فريقًا لجمع المعلومات عن حيثيات الواقعة.

وبالبحث والتحري تم الاشتباه في شخصين في منطقة شارع المنصور؛ يبيعان بطاقات شحن الاتصالات بأسعار دون سعرها الحقيقي، بفارق كبير، وبشكل لافت، وبكميات مهولة؛ فتم القبض عليهما، وتسليمهما إلى مركز شرطة المنصور.

وتولت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة مكة التحقيق مع الشخصَين، وبعد جمع المعلومات تم التوصل لشخص ثالث، وتم القبض عليه ، واعترفوا ثلاثتهم بجريمتهم؛ فأُحيلوا إلى النيابة العامة لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.