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حقوق الإنسان تتفاعل مع فيديو تمثيلي لـ 3 أطفال يثير الجدل

حقوق الإنسان تتفاعل مع فيديو تمثيلي لـ 3 أطفال يثير الجدل
عادل الحربي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو أثار غضب هيئة حقوق الإنسان ، حيث يظهر خلاله 3 أطفال يؤدون مشهدًا تمثيليًا يعد غير لائق .

ومن جانبه ، أكد محمد المعدي المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان ، إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المقطع .

وكان الفيديو قد ظهر فيه 3 أطفال يتوقفون على الطريق ، ليقوم قائد السيارة من نوع ” داتسون ” باصطحاب أحدهم ، ليأتي الآخر بسيارة ” بنتلي ” ويصطحب الآخرين .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 26755 ] نشر منذ 2 ساعتين

للأسف هذا يصير كثير
خاصة أيام الإجازات والعطلات
روحو الحواري وشوفوا
أطفال مفلوتين باالشوارع
وكل ماشافوا سيارة جديدة
تهافتوا على الركوب فيها.

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