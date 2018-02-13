حقوق الإنسان تتفاعل مع فيديو تمثيلي لـ 3 أطفال يثير الجدل

عادل الحربي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو أثار غضب هيئة حقوق الإنسان ، حيث يظهر خلاله 3 أطفال يؤدون مشهدًا تمثيليًا يعد غير لائق .

ومن جانبه ، أكد محمد المعدي المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان ، إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المقطع .

وكان الفيديو قد ظهر فيه 3 أطفال يتوقفون على الطريق ، ليقوم قائد السيارة من نوع ” داتسون ” باصطحاب أحدهم ، ليأتي الآخر بسيارة ” بنتلي ” ويصطحب الآخرين .