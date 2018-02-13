بالصور.. جناح مكة يجسد المستقبل المشرق لأبناء الوطن على أرض الجنادرية

نايف السالم(صدى):

يقف جناح منطقة مكة المكرمة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ 32، شاهداً على تنوع التراث وغزارة المنتج الثقافي والحضاري، حيث يستشعر زائر المهرجان الحراك المتنوع في العرض والتقديم لفعالياته وأنشطته التي تنطلق من العادات والتقاليد والقِيَم التي تشكلت على مر الزمن وتتوارث جيلاً بعد جيل لتصل حداثة الحاضر بأصالة الماضي.

ويشتمل جناح مكة المكرمة على 5 بيوت هي بيت جدة ، ومكة المكرمة ، والطائف والقنفذة الذي يشارك لأول مرة في تاريخ المهرجان ، ومكة المستقبل الذي يجسد المستقبل المشق لأبناء الوطن حيث تم حصر مشروعات منطقة مكة المكرمة المميزة خلاله، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة .

يذكر أن جناح “مكة المستقبل يطلع زوار الجنادرية على أبرز المشروعات التنموية والتطويرية في المنطقة ويحتوي على فيديوهات ولوحات تعريفية لمشروعات عملاقة ، منها ما تم إنجازه ، وما هو قيد التنفيذ ومجسمات مختلفة لعدد من المشروعات الواعدة بالمنطقة.