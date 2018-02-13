اليوم.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يزور الجنادرية

سعيد العجل(صدى):

يقوم معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى 1439هـ بزيارة لجناح الوزارة بمقر المهرجان الوطني للتراث والثقافة المقام حالياً في قرية الجنادرية بالرياض .. حيث يلتقى معاليه القائمين على الجناح .. ويقف على المعروضات ، و الأعمال والبرامج التي يقدمها الجناح لزواره من مختلف الفئات والأعمار . والتي تسلط الضوء جانب من رسالة الوزارة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته‪.‬

كما ينتظر أن يقوم معالي الدكتور توفيق السديري بزيارة لعدد من أجنحة الجهات المشاركة في المهرجان سواء كانت حكومية أم أهلية . يشار إلى أن جناح الشؤون الإسلامية يتميز هذا العام بإضافة عدداً من الأركان الجديدة من بينها ” ركن الطفل ” ، إضافة إلى تقديم خدمات إلكترونية متنوعة تواكب رؤية المملكة (٢٠٣٠) وتمكن الزائرين من الأستفادة من خدماتها الثقافية المتنوعة عبر تطبيقات الأجهزة الذكية .

الجدير بالذكر أن معالي نائب الوزير الدكتور توفيق السديري سوف يدلي في ختام الزيارة بتصريح صحفي لكافة وسائل الإعلام المختلفة يكشف خلاله عن أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة لرواد بما يحقق رسالتها في نشر الثقافة الإسلامية الأصيلة.