دراسة: عمل المرأة ليلًا يعرضها للإصابة بالسرطان

نورة الشهري (صدى):

كشفت دراسة طبية حديثة، أن عمل النساء في فترات مسائية من الليل يزيد من خطورة الإصابة بالمرض الخطير سرطان الثدي، وذلك بعد أن تمت الدراسة بمشاركة نحو 2300 نصفهم لا يعمل في المساء والنصف الآخر منهن يعتمد عملهن على الفترة الليلية والمناوبات المسائية.

وبعد المتابعة والفحص الطبي أثبتت الدراسات بعد ظهور النتائج أن النساء اللواتي يعملن خلال فترة الليل مدة ثلاثين عاماً أو أكثر قد تضاعفت احتمالات إصابتهن بالمرض عن النساء الأخريات اللواتي لا يعملن ليلاً.

كما أوضح الباحثون الدنماركيون، أن السبب الرئيسي في حدوث ذلك، وما هو الرابط الذي يجمع بين العمل ليلا ونسبة الإصابة بمرض سرطان الثدي، توصلوا إلى أن الأسباب المؤثرة في ذلك هو اضطرابات النوم والاختلافات في أسلوب الحياة، واضطراب الأنظمة الخاصة بالجسم ونقص فيتامين ” د ” ، كما أن كبح الميلاتونين هو الرابط الأقوى بين العمل مساء والإصابة بالسرطان.

كما كشفت بعض التحاليل للبيانات الصحية في الدنمارك أن النساء اللواتي يعملن في فترة الليل هن الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي ولأمراض أخرى عديدة، منها أمراض القلب الخطيرة والمزمنة.