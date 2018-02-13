اكتشاف طريقة جديدة لزرع الشعر دون ” كيماوي “

متابعات(صدى):

أعلن باحثون يابانيون، عن طريقة لزرع الشعر بسرعة فائقة تضع حدًا على المدى الطويل لمشكلات الصلع أو فقدان الشعر، نتيجة العلاجات الكيميائية، أو بعض الأمراض.

وذكر الباحثون، أن هذه الطريقة تقوم على استخدام نوعين من الخلايا يوضعان في حاويات صغيرة من السيليكون لزرع ” بذور لبصيلات الشعر ” .

ونجح البروفيسور جونجي فوكودا، من الجامعة الوطنية في يوكوهاما بزرع 5 آلاف من هذه البذور خلال بضعة أيام، مشيرًا إلى أن العيادات المتخصصة تستخدم في كثير من الأحيان شعرًا من العنق لزرع مناطق في الواجهة زال منها الشعر.

وأوضح البروفيسور، أن العلاجات الموجودة يمكن أن تبطئ تساقط الشعر غير أنها لا تنجح بالضرورة في الدفع نحو مسار عكسي، لافتا إلى أن علاجًا جديدًا قائمًا على هذه التقنية قد يصبح متوافرًا خلال عشر سنوات.

واعتبرت هذه الطريقة على أنها خطوة كبيرة مقارنة مع التقنيات المعقدة المعتمدة حاليًا والتي تنجح في إيجاد حوالي خمسين من هذه البذور في آن معًا.

ويقتنع الباحثون بأن هذه التقنية قد تستخدم لإعادة تشكيل خصل شعر كثيفة، وتساعد الأشخاص المصابين بالسرطان ممن يخضعون لعلاج كيميائي أو يعانون أمراضًا تؤدي إلى فقدان الشعر.