شاهد.. ” الطريق إلى 2030 ” بجناح الأحوال المدنية في الجنادرية

عادل الحربي(صدى):

لم تكتف الأحوال المدنية بمشاركة تقليدية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) في دورتها الـ32، إذ صممت جناحها بشكل لافت يبدأ بالطابع التراثي حيث الوثائق والمستندات والأجهزة والآليات القديمة التي يعود بعضها إلى تسعة عقود مرورًا بكافة المراحل حتى الوصول إلى الخدمات المستقبلية الذكية التي كتب قبل دخولها ( الطريق إلى 2030).

واستعرضت الأحوال المدنية مشاركاتها في رؤية المملكة 2030 في الركن المصمم على شكل بصمة الأصبع، التي تتمثل في خدمة الحجاج وزوار بيت الله الحرام وتخصيص الخدمات وتحسين اللوائح والإجراءات، إضافةً إلى تمكين المرأة، والمساهمة مع مختلف القطاعات الأخرى على الوصول إلى المركز الـ20 في مؤشر فاعلية الحكومة، والمراكز الخمس الأولى في الحكومات الالكترونية.

كما كشفت عن عدد من الخدمات الالكترونية المستقبلية التي ستطلقها خلال الفترة المقبلة، كالمكتب الذكي الشبيه بجهاز الصرف الآلي والذي يتيح للمواطن تجديد بطاقة الهوية الوطنية من خلاله، بحيث يدخل البطاقة القديمة ويتم تصويره وتبصيمه آليًا عبر الجهاز واستلام البطاقة الجديدة بشكل فوري، إضافةً إلى تطبيق الكتروني على الأجهزة الذكية يمكّن المستفيدين من إنهاء إجراءاتهم ذاتيًا كالتصوير وطلب إيصال الوثيقة إلى المنزل.