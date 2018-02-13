بالصور.. تدشين برنامج ” اعتدال ” بحضور أمير نجران

راشد آل شريه(صدى):

شارك أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ، في حفل افتتاح برنامج الأمن الفكري ” اعتدال ” ، والذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة ، بحضور الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ، مساء أمس الإثنين .

ورعى أمير نجران فعاليات الحفل ، حيث اطلع على المصلى المتنقل ، والحافلة التوجيهية ، وتوجه إلى المعرض المُصاحب ، ليبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، ثم بإلقاء المدير العام لفرع الرئاسة العامة بالمنطقة عوض بن عبدالله الأسمري ، كلمة يوضح فيها ما يحظى به الفرع من دعم وتشجيع من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ووجه ” الأسمري ” ، شكره للأمير جلوي بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول ، على رعايته ومساندته للملتقى ، لافتًا إلى انطلاق أول برامج الملتقى تحت مسمى ” وطننا أمانة ” ، الذي يفتتح اليوم الثلاثاء في محافظة حبونا ، ويستمر لمدة خمسة أيام .

وأوضح أنه يتم افتتاحه بمحافظة شرورة لمدة خمسة أيام يوم الأربعاء المقبل ، لتكون أولى فعاليات هذه الملتقيات محاضرة للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند ، كما تشارك فيها الجهات الرسمية بمحاضرات ومعارض لتفعيل الدور المشترك في تعزيز الأمن الفكري بالمجتمع .

ودشن سمو الأمير جلوي فعاليات الملتقى بعد ذلك ، متمنيًا له النجاح وللقائمين عليه والمشاركين فيه ، ثم كرم سموه بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ذوي شهداء الواجب ، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المُشاركة في البرنامج .