بالفيديو.. رونالدو يرحب بمصارع روسي باللغة العربية

نواف السالم(صدى):

نشر المصارع الروسي، حبيب نور محمدوف، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع ” إنستجرام ” ، لنجم فريق ريال مدريد كريستيانو رونالدو وهو يتحدث باللغة العربية.

وقال نجم كرة القدم البرتغالي ” السلام عليكم ” ، وهو يتبادل مع محمدوف الهدايا التذكارية، حيث أهداه الأخير قبعة فلكلورية من جمهورية داغستان، فيما حصل هو على قميص موقّع لرونالدو.

وجاء اللقاء عقب فوز الملكي على فريق ريال سوسيداد في الدوري الأسباني بخمسة أهداف مقابل هدفين، حيث أهدى كريستيانو رونالدو للمصارع الروسي قميصًا كان يرتديه خلال المباراة.