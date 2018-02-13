بالصور.. أمير مكة المكرمة يفتتح مكتب العمل في القنفذة

نايف السالم(صدى):

افتتح الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، مكتب العمل بمحافظة القنفذة، خلال جولته التفقدية وزيارته للمحافظة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر مكتب العمل بالقنفذة ، مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسن القحطاني، والمساعد لقطاع العمل محمد إبراهيم جلال، ومدير مكتب عمل القنفذة خيران عبدالله العمري، وعدد من المسؤولين ومنسوبي المكتب .

واطلع سمو أمير منطقة مكة المكرمة، على مرافق المبنى وما يحويه من أقسام ، وآلية العمل ، وتقدر المساحة الإجمالية للمبنى حوالي (7.568.71م) ، ويتكون من عدة أقسام تشمل : صالة الاستقبال، ومكاتب خدمة العملاء، وإدارة التفتيش، ومبنى خلفي للقسم النسائي، وإدارة التسوية الودية، والهيئة الابتدائية، ولجنة خدم المنازل، وصالة الاجتماعات، إضافة إلى مكتب الإدارة والمصلى .