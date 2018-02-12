بالصور.. التدريب التقني والمهني يقدم نماذج حية للتدريب في الجنادرية

نايف السالم(صدى):

قدمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية32 ” نماذج حية للتدريب على صيانة الطائرات، والتعريف بمختلف تخصصاتها، ومواقع الكليات التقنية العالمية وآلية التسجيل بها.

وعرّفت المؤسسة زوار المهرجان بهويتها الجديدة ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020، إضافةً إلى تعريف الأطفال عبر ركن ” أكاديمية الطفل التقني بالمنظومة التقنية والمهنية ومخاطر واستخدامات الكهرباء والتمديدات الصحية والالكترونيات، إضافة إلى الأركان الأخرى التي تتعلق بتقنية الكهرباء الإنشائية وصيانة الأجهزة والتنسيق الوظيفي.

ويقدم الجناح نماذج من ابتكارات المتدربين وعرض للروبورت وكيفية تصميم المشاريع الخاصة به، وعرض مهارات المتدربين في صيانة الأجهزة المنزلية، ومهارات ممارسة أنظمة الإنذار والتحكم بتسريب الغاز وكيفية الوقاية منها، والتعريف بحقيبة الإسعافات الأولية، وتثقيف الزائرين بكيفية قراءة البطاقة التعريفية والأجهزة المنزلية ومقارنتها بالواقع ومعرفة الأحمال الحرارية وكيفية حسابها.