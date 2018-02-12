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بالفيديو.. سياح روس يروجون للأماكن الأثرية بتبوك

بالفيديو.. سياح روس يروجون للأماكن الأثرية بتبوك
محمود البلوي(صدى):

أثارت معالم منطقة تبوك السياحية التاريخية ، إعجاب وذهول مجموعة من السياح الروس ، خلال رحلتهم مؤخرًا لاستكشاف المناطق السياحية حول العالم .

وأكد السياح خلال رحلتهم إلى بعض مناطق المملكة ، إن استغلال هذه الأماكن في السياحة سيؤدي إلى توافد الزوار من كل مكان حول العالم .

وحرص الزوار الأجانب على توثيق رحلتهم عبر مقاطع فيديو نشروها على ” يوتيوب ” ، وكانت من وادي الديسة الذي وصفوه بالأجمل على مستوى العالم ، مرورًا بجبال تبوك وسواحل رأس الشيخ حميد التي تقع بين بداية خليج العقبة ونهاية البحر الأحمر .

وأوضحت المقاطع التي تداولوها ، الشباب الروسيين وهم يتنقلون من موقع لآخر ويقومون بتسلق الجبال والشواطئ البحرية في تبوك ، داعين أقرانهم للقيام برحلاتهم إلى هذه المناطق .

واستمر أحد السائحين الروس ، طوال المقطع في وصف رحلته وحالة الطبيعة والمناظر التي تجسد الهوية العربية ، شارحًا قصة الطائرة المهجورة التي سقطت في المنطقة قبل سنوات ، وهو يقرأ بعض التواريخ التي سجلها الزوار على جسد الطائرة الساحلية .


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