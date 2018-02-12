6 خطوات لتبطئ مظاهر التقدم في العمر

أماني الغامدي(صدى):

هناك بعض العادات الروتينية التي تجعل مظاهر التقدم في العمر، تظهر مبكرًا وهذه السلوكيات لا نعيرها الاهتمام كثيراً لكنها تسرّع مظهر الشيخوخة.

ويجب عليك اتباع هذه الطرق لتبطئ مظاهر التقدم في العمر :

يحتاج الإنسان 7 ساعات نوم ليتجنب مجموعة من الآثار الجانبية مثل زيادة الوزن وتسريع مظاهر الشيخوخة الحلوى. إذا كنت ممن لا يفوتون فرصة لتناول الحلوى راجع نفسك، لأن جزيئات السكر تلتصق بالخلايا، فتفقد البشرة إشراقها، وتظهر دوائر سوداء تحت العينين.

وكثرة الضغوط على جسمك تفرض نوعاً من الضريبة عليه، وهي تسريع مظاهر الشيخوخة. فإذا كنت ممن يحبون أداء مهام متعددة في الوقت نفسه حاول تغيير هذا السلوك. يؤدي الإجهاد المزمن إلى زيادة الإفراج عن الجذور الحرة التي تتلف خلايا البشرة. ركّز على مهمة واحدة وعندما تنتهي منها انتقل للأخرى.

ولا ينتج عن نقص فترات النوم ظهور أكياس سوداء تحت العينين فقط، إنها عادة تقصر العمر. يحتاج الإنسان 7 ساعات نوم ليتجنب مجموعة من الآثار الجانبية مثل زيادة الوزن وتسريع مظاهر الشيخوخة.

وإذا كنت مشاهداً مستمراً للتلفزيون احذر من آثار ذلك على صحتك. بحسب دراسة استرالية الذين يشاهدون التلفزيون 6 ساعات يومياً تقل أعمارهم 5 سنوات عن المتوقع. عندما تجلس أكثر من 30 دقيقة متواصلة تقوم خلايا الجسم بتخزين السكر، ما يؤدي إلى السمنة.

وتحتاج البشرة إلى عناية عن طريق الكريمات المناسبة، التي تحتوي على مغذيات مثل فيتامين ” أ ” و”سي ” و ” إي ” ، لزيادة تحفيز الكولاجين.

وإفراط المرأة في وضع مساحيق التجميل يؤدي إلى ظهور البشرة بمظهر أكبر من السن الحقيقي. كذلك قد تحتوي مواد التجميل على عناصر كيميائية تهيج البشرة. وعند إزالة المساحيق الأفضل تجفيف البشرة بواسطة الزيوت الطبيعية.