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بالصور.. زيارة وزير الداخلية البوسني لمعرض المديرية العامة للسجون بالجنادريه 32

بالصور.. زيارة وزير الداخلية البوسني لمعرض المديرية العامة للسجون بالجنادريه 32
سعيد العجل(صدى):

‎زار جناح المديريه العامه للسجون ‎معالي وزيره الداخليه البوسني في جناحها بالمهرجان الوطني للتراث و الثقافه (الجنادريه 32)
‎وكان في استقباله فريق عمل المعرض ، حيث اشتملت الزيارة علي أخذ جولة علي أركان المعرض ، الذي شمل مجموعه من اعمال النزلاء التي أعجب بها.

‎وطلع علي رؤية الرعاية الإجتماعيه و النفسيه بالمديريه العامه للسجون و مبادرتها الجديده ثقه و الذي يهدف إلى تهيئة النزيل الذي تبقى من محكوميته ست أشهر فأقل إلي إندماجه في المجتمع من خلال المراحل التأهليه و الإجتماعيه و المهنيه .

وأختتم زيارته بشكر فريق العمل مشيداً بجهود المديريه العامة للسجون التي تبذلها في تأهيل و إصلاح نزلائها.

 


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