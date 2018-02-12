أمير الرياض يشارك حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

سعيد العجل(صدى):

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم ، حفل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك في منزل السفير بحي السفارات.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل وأعضاء السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.