” المحكمة التجارية ” تبرئ مجلس إدارة ” الباحة “

إبراهيم الزهراني(صدى):

أصدرت المحكمة التجارية بجدة، اليوم الإثنين، حكمًا برفض دعوى شركة الباحة ضد مجلس الإدارة الأسبق للشركة والقاضي بتغريمهم 68 مليون ريال بحجة تسبب قراراتهم في خسائر الشركة.

وكانت محكمة الاستئناف التجارية قد قررت العام الماضي إعادة الحكم الابتدائي السابق إلى محكمة الدرجة الأولى مطالبة بإعادة النظر في الحكم، حيث سبق لبعض الأعضاء المتضررين توكيل المحامي المعروف عثمان خالد العتيبي، بالإضافة لمحامين آخرين عن باقي الأعضاء.

وتقدم المحامي العتيبي بمذكرة استئناف أوضحت العديد من المبررات؛ منها أن مجلس الإدارة الأسبق حاول بكل السبل فسخ عقد البيع المقدر بـ 86 مليونًا بعدما تبين لهم الغبن الفاحش بعد استشارة شركة متخصصة في التقييم، إضافة إلى إغفال جهود كثيرة قام بها المجلس السابق حول تقييم حجم المبيع ومن ثم محاولة فسخ العقد؛ وهذا ينفي واقعة التفريط عنهم، وقالت المذكرة إن الجمعية العمومية لم تعترض على صفقة الشراء وفقًا لمحاضر رسمية.