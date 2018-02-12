بالصور.. الهلال ينهي تدريباته استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي

ماجد محمد(صدى):

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه العين الإماراتي، في أولى مواجهات الفريقين بالموسم الجديد من دوري أبطال آسيا، على استاد ” جامعة الملك سعود ” بالعاصمة الرياض، في الثامنة والنصف من مساء غد الثلاثاء.

وكان الهلال قد قرر أن يرتدي الزي الأزرق، فيما سيرتدي فريق العين الإماراتي بالزي البنفسجي الكامل.

وتبدو حظوظ الفريقين متساوية في ظل المستويات الجيدة والنتائج الإيجابية لهما بالدوريين السعودي والإماراتي، إلا أن الهلال يدخل المباراة متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، لحصد أول 3 نقاط في البطولة.