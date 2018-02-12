بالصور.. تشيع جثمان شهيد الوطن ” الغامدي ” في ” غتامية القرى “

إبراهيم الزهراني(صدى):

أدت جموع المصلين الصلاة، اليوم الإثنين، على الشهيد رقيب عبدالعزيز جمعان حنش الغامدي، الذي استُشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي، في مسجد الغتامية في مركز بيدة بمحافظة القرى.

وتقدم المصلين محافظ محافظة القرى خالد العبيلان، ومشايخ القبائل، وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمنطقة.

ويذكر أن الشهيد من أسرة لها مشاركات في صفوف القوات بالحروب الأخيرة؛ فأخواه غير الشقيقَين عبدالله وضيف الله شاركا في عاصفة الصحراء، والشهيد شارك في عاصفة الحزم بالصفوف الأمامية منذ قرابة عام ونصف العام حتى نال الشهادة برصاصة قناص.