هيئة تطوير المدينة تستعرض 15 مشروعًا في جناحها بالجنادرية

نايف السالم(صدى):

تستعرض هيئة تطوير المدينة المنورة المشاركة ضمن جناح منطقة المدينة المنورة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، أكثر من 15 مشروعًا تنمويًا وثقافياً، لتعريف الزوار بآخر المستجدات في منظومة مشاريع الهيئة.

ويشمل الجناح عرضاً لمشروع تطوير خارطة الأساس والنموذج الثلاثي الأبعاد، ونموذج الارتفاعات للمدينة المنورة، إلى جانب استعراض مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن برنامج المدن الرقمية الذي يُعنى بتأسيس البنية التحتية الرقمية التي تساهم في انجاح كافة المبادرات و المشاريع الرقمية و تحقق الاهداف التنموية لتكون المدينة رائدة في مجال خدمة ضيوف الرحمن .

ويُمكن المعرض زائريه من التعرف على الجوانب الثقافية والإنسانية والاقتصادية التي تتزامن مع تنفيذ برنامج الأنسنة المدينة المنورة، مشاهدة الصور التي تعكس أعمال المشاريع التطويرية في الأحياء المستهدفة، وتعريفهم بالبرنامج الذي يهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة من خلال تطوير وتحسين الأحياء والأماكن العامة في المنطقة، وزيادة المساحات الخضراء و تعزيز الترابط الاجتماعي بين الجميع.

كما يضم الجناح عدد من المبادرات التي أطلقتها هيئة تطوير المدينة المنورة مؤخراً ولاقت إقبالاً كبيراً كمبادرة توطين قطاع الدهانات بالمنطقة وبرنامج المدينة المنورة الثقافي، بالإضافة إلى حزمة من المشروعات التي تعزز القطاع السياحي بالمدينة المنورة كمشروع الحافلة السياحية و كذلك منظومة النقل العام ممثلة في حافلات النقل العام إحدى مشاريع برنامج النقل العام.