تعليم الطائف ينفي تعليق الدراسة غدًا

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نفى المتحدث الإعلامي بالإدارة العامة للتعليم بالطائف، عواض الخديدي، تعليق الدراسة غدًا الثلاثاء، مؤكدًا استمرار الدراسة في جميع المدارس، بمحافظة الطائف، والمحافظات التابعة لها تعليميًا.

وقال: لم يرد وفقًا للتنبيه الصادر من الهيئة العامة للأرصاد ما يشير إلى ضرورة تعليق الدراسة.

ويذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة أعلنت تعليق الدراسة غدًا الثلاثاء في مدارس جميع محافظاتها، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب، بسبب النشاط المتوقع للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وما يترتب عن ذلك من حد للرؤية ونظرًا لاستمرار الحالة الجوية.