جامعة الملك عبد العزيز تقرر تأجيل اجازة التفرغ العلمي لهيئة التدريس

عادل الحربي (صدى):

بحث مجلس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، التوصية بإنشاء قسم بمسمى ” الإدارة ” بكلية الأعمال برابغ، وتغيير مسمى معهد الدراسات العليا التربوية إلى كلية الدراسات العليا التربوية، واعتماد جوائز الملك عبدالعزيز للتميز المعرفي بالجامعة.

كا بحث إقرار برنامج ماجستير التربية الخاصة بالمقررات الدراسية والرسالة بمعهد الدراسات العليا التربوية، وتأجيل إجازة التفرغ العلمي الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس، ومنح عدد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس إجازة تفرغ علمي لمدة عام، وتعيين أعضاء لهيئة التدريس في عضوية مجالس الكليات، إضافة إلى وتجديد ندب وترقية أعضاء آخرين إلى مراتب جديدة، والموافقة على إقامة فصل دراسي صيفي للعام الجامعي 1439/1438هـــ.