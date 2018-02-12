الدفاع المدني يحذر من الغبار وتدني الرؤية الأفقية بالمملكة

نايف السالم(صدى):

حذر الدفاع المدني، اليوم الإثنين، من رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تشهدها المملكة وتشمل ( جدة – مكة المكرمة – بحرة – الجموم – ذهبان – عسفان – غران – ثول – الشعيبة ) والاجزاء المجاورة و الطرق السريعة من المنطقة .

ودعا الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، من خلال متابعة نشرات التوعية من الجهات المعنية لسالكي الطرق السريعة الواصلة بين المحافظات ، من جهته وجهة الدفاع المدني بالابتعاد عن أعمال الصيانة على الأسطح.

وعدم الجلوس بالقرب من المجسمات الجمالية على الشواطئ ، والابتعاد عن اعمدة الإنارة ومظلات السيارات والأشجار واللوحات الاعلانية والاعمال الإنشائية في الأجزاء الخارجية للمنشئات القائمة تحت الانشاء لما تشكله من مخاطر قد تتسبب في أي إصابات لا سمح الله في ضل الاحوال الجوية المتوقعه .