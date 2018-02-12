الفيصل: المملكة مقبلة على تحول اقتصادي وتنموي كبير

علي القحطاني (صدى):

قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إن المملكة مقبلة على تحول اقتصادي وتنموي كبير يستدعي وقفة الجميع لتحقيق ذلك.

وأشار أمير منطقة مكة المكرمة خلال تدشينه ورشة العمل التحضيرية لمنتدى ” استثمر في مكة ” إلى أن رؤية المملكة 2030 تحتاج لاستعداد ووقفة وعزيمة ومشاركة لإنجاحها، وهي الرؤية التي تعتمد على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.

وأضاف متحدثا عن الفرص الاستثمارية التي عرضتها محافظات القنفذة وأضم والعرضيات : عرضتم فأبدعتم وأهنئكم على هذا المستوى من الإبداع والتفكير والتنظيم وأسلوب الطرح والعرض .