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آل عقران: نتجه لتغيير مسمى الهيئة إلى اتحاد الصحفيين السعوديين

آل عقران: نتجه لتغيير مسمى الهيئة إلى اتحاد الصحفيين السعوديين
عادل الحربي (صدى):

أكد الدكتور فهد آل عقران ، نائب رئيس هيئة الصحفيين ، على تغيير مسمى الهيئة إلى اتحاد الصحفيين السعوديين .

وأشار ” آل عقران ” ، في حواره لبرنامج ” معالي المواطن ” ، مساء اليوم الإثنين ، إلى أن دوافع استقالة الصحفية الدكتورة ناهد باشطح ، تتمثل في أنها كانت كاتبة في صحيفة الجزيرة وتوقفت عن الكتابة وكان لها عمل إعلامي في مؤسسة إعلامية وتركته ، ولأنه يفترض لعضو مجلس الإدارة أن يعمل في المهنة وهي توقفت عن ممارستها فشعرت بعدم تقديمها لواجبها ” ، لافتًا إلى أن استعجالها في اتخاذ هذا القرار لم يكن مبررًا .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2810 ] نشر منذ 2 ساعتين

غير مبرر انتم ايش دوركم مع الصحفي بائع الشاي وحتي لو غيرتم الاسم طالما انتم لا تعملون لصالح الصحفي

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