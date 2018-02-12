آل عقران: نتجه لتغيير مسمى الهيئة إلى اتحاد الصحفيين السعوديين

عادل الحربي (صدى):

أكد الدكتور فهد آل عقران ، نائب رئيس هيئة الصحفيين ، على تغيير مسمى الهيئة إلى اتحاد الصحفيين السعوديين .

وأشار ” آل عقران ” ، في حواره لبرنامج ” معالي المواطن ” ، مساء اليوم الإثنين ، إلى أن دوافع استقالة الصحفية الدكتورة ناهد باشطح ، تتمثل في أنها كانت كاتبة في صحيفة الجزيرة وتوقفت عن الكتابة وكان لها عمل إعلامي في مؤسسة إعلامية وتركته ، ولأنه يفترض لعضو مجلس الإدارة أن يعمل في المهنة وهي توقفت عن ممارستها فشعرت بعدم تقديمها لواجبها ” ، لافتًا إلى أن استعجالها في اتخاذ هذا القرار لم يكن مبررًا .