بالفيديو.. مقر إقامة المنتخب الوطني في مونديال روسيا

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة جياني إنفانتينو، قائمة المدن والفنادق والملاعب التي ستعسكر فيها المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا الصيف المقبل، ومنها المنتخب الوطني.

وقال الاتحاد، إن بعثة المنتخب الوطني ستقيم في فندق بلموند جراند أوروبا في مدينة سانت بطرسبرج، أما معسكر التدريب فسيكون على استاد زينيت.

ويقع الفندق في 1/7 شارع ميخايلوفسكايا، نيفسكي بروسبكت، بسان بطرس برج، وهو 5 نجوم، وبه 3 مطاعم، و266 غرفة لغير المدخنين، ومنتجع صحي كامل الخدمات، ومركز للياقة البدنية.

أما استاد زينيت أرينا أو ملعب كريستوفسكي، فيقع في الجزء الغربي من جزيرة كريستوفسكي، وهو الملعب الرئيسي لنادي زينيت سانت بطرسبرج، الذي بدأت عمال بنائه عام 2007.

ولأول مرة في تاريخها، تستضيف روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم، في الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.