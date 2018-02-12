الجيش اليمني يحقق انتصارات على مليشيا الحوثي الإيرانية بصعدة

فهمي محمد(صدى):

منع قوات الجيش اليمني، هجومًا لمليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية رازح، شمالي محافظة صعدة، بينما حررت عددًا من المواقع والمرتفعات في منطقة الشقب شرقي صبر جنوبي شرق محافظة تعز.

وقال قائد اللواء السادس حرس حدود العميد حسين حسان العمري : المليشيا الحوثية حاولت مساء أمس الأحد التقدم على مواقع سبق لقوات الجيش الوطني تحريرها في سلسلة جبال الفلجـ وتباب الرخوم، غير أن المحاولة أفشلت.

وأضاف العمري أن : ما لا يقل عن سبعة من عناصر المليشيا لقوا مصرعهم خلال المعارك، بينما أصيب آخرون بجروح.