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الإطاحة بمواطن حاول تهريب 81 حزمة قات بعسير

الإطاحة بمواطن حاول تهريب 81 حزمة قات بعسير
أبها(صدى):

ألقت قوات الضبط الأمني بمركز السعيدة في ساحل عسير ، القبض على سيارة شيفورليه ترلفيرس مساء اليوم الإثنين ، يقودها مواطن أثناء قدومه من الجنوب باتجاه الشمال ، محاولًا تهريب كمية كبيرة من القات المُخدر .

وعثرت القوات الأمنية بالسيارة أثناء تفتيشها على 81 حزمة من نبات القات المحظور ، حيث قام بوضعها في مخابئ سرية بالجوانب الخلفية للسيارة والطبلون وتحت الكبوت بجوار المساحات .

ومن جانبه ، باشر مدير شرطة محايل العميد سعود المتحمي الواقعة ، بعدما قام أفراد الضبط الأمني بتسليم المذكور والسيارة والمضبوطات للمخفر بعد استكمال إجراءات محاضر القبض والتفتيش المتبعة ، تمهيدًا لإحالتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات بمحايل .

 


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