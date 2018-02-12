جامعة الملك خالد: نزول مكافآت الطلاب في الصراف غير دقيق

علي القحطاني(صدى):

علق المتحدث باسم جامعة الملك خالد، عبدالله حامد، على شكوى طلاب الجامعة بعدم نزول مكافآتهم، قائلاً، إنه تم حصر الفروقات في مكافآت الطلاب، ورفعها لوزارة المالية، وننتظر وصول هذه المبالغ لتوزيعها فور وصولها على الطلاب.

وأوضج ” حامد ” ، خلال مداخلته في برنامج ” يا هلا ” المذاع على فضائية روتانا خليجية، اليوم الإثنين، أن موضوع نزول المكافآت في الصراف غير دقيق، لكن تم احتساب إلكتروني بها ونزلت على الموقع فقط، ثم رفعت خوفًا من اللبس.

و قال ” نواف ” ، أحد طلاب جامعة الملك خالد، أن المكافآت نزلت بالفعل في الصرافات وحسابات الطلاب، ثم بعد ساعات سحبت، وبعد أسبوع رفعت من الموقع الإلكتروني دون توضيح.