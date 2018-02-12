القضاء اللبناني يصفع حزب الله بحفظ الدعوى ضد ” السبهان “

بيروت(صدى):

أعلن القضاء اللبناني المختص، اليوم الاثنين، حفظ الدعوى المقدمة ضد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، بتهمة ” إثارة النعرات بين اللبنانيين “.

وأصدر القضاء اللبناني، قرارًا قضى بعدم السير بالشكوى المقدمة بحق ثامر السبهان؛ بسبب انتفاء صفة المدعي للادعاء، لتضاربها مع المصلحة العليا وسياسة الدولة، ولعدم اختصاص المحاكم النوعية للنظر في النزاعات والعلاقات الدولية.

جاء ذلك بعدما وافق القضاء، الثلاثاء الماضي، على النظر في الشكوى المقدمة، في شأن تصريح الوزير السبهان، في نوفمبر 2017، بأن ” المملكة ستتعامل مع حكومة لبنان على أنها حكومة إعلان حرب، بسبب أعمال العدوان التي يقوم بها حزب الله، الذي أصبح أداة للقتل والدمار ضد المملكة ويشارك في كافة الأعمال الإرهابية في المملكة “.